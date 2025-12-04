Українські представники продовжать переговори у Сполучених Штатах із командою колишнього президента Трампа.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні до громадян.

Зеленський про продовження діалогу з адміністрацією США щодо мирного плану

Український лідер наголосив, що українська сторона налаштована на ретельне вивчення всіх факторів, які можуть впливати на перебіг бойових дій і дипломатичних процесів.

Особлива увага приділятиметься тому, які додаткові аргументи або приводи Кремль використовує для продовження конфлікту, та які кроки можуть бути здійснені для захисту національної незалежності України.

— Наша головна мета — отримати повну інформацію про те, що обговорювалося в Росії та які аргументи використовує Путін, щоб затягувати війну та тиснути на Україну і нашу незалежність, — зазначив Зеленський у вечірньому зверненні.

Водночас, за його словами, Україна готується до будь-якого сценарію розвитку подій, прагнучи забезпечити ефективну взаємодію з міжнародними партнерами.

Влада робить акцент на побудові мирного процесу, який базується на реальній безпеці для держави та її громадян.

Крім того, українська сторона планує максимально конструктивно співпрацювати з усіма союзниками для досягнення стабільного та гідного миру, що передбачає надійну підтримку партнерів у всіх сферах — від дипломатії до оборонних потреб.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що, за враженнями його представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, Володимир Путін хотів би завершити війну в Україні.

Американський лідер розповів, що його посланці вчора провели зустріч із президентом РФ у Кремлі, яка тривала майже п’ять годин.

Трамп наголосив, що результати переговорів наразі невідомі, адже “для цього потрібні двоє”, і додав, що в контексті України досягти компромісу не вдалося.

За словами президента США, Путін прагнув би повернутися до більш нормального життя, а зустріч з Віткоффом та Кушнером залишила позитивне враження щодо його намірів.

