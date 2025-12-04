Умєров і Гнатов полетіли до США для обговорення мирного плану – Зеленський
- Секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов вилетіли до США для переговорів щодо мирного плану для закінчення війни.
- Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація підготувала пропозиції для спільного бачення з американською стороною.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров та начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов вилетіли до США для переговорів з американською делегацією щодо мирного плану для закінчення війни Росії проти України.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресбрифінгу 4 грудня.
Зеленський про зустріч Умєрова і Гнатова у США
За словами глави держави, вже відбулася низка зустрічей української делегації з американською стороною у Флориді.
Володимир Зеленський зазначив, що команда України підготувала деякі рішення та пропозиції спільно з американською стороною.
Президент України підтвердив, що одразу після консультацій американська делегація вирушила до Росії.
Водночас Зеленський зазначив, що не може відповісти на питання про те, якими були розмови та чи в конструктивному форматі. Він наголосив, що є домовленості щодо подальшого діалогу.
– Ми домовилися, що ми проговоримо деякі речі у ширшому форматі в Брюсселі. І після американської сторони, після зустрічі в Росії наші дві делегації зустрінуться в США, – розповів він.
Крім цього, Володимир Зеленський підтвердив, що Умєров та Гнатов уже вилетіли до США. За словами президента, він знатиме ширшу інформацію після зустрічі у США, коли вони йому зателефонують.
4 грудня видання Associated Press, посилаючись на високопоставленого представника адміністрації президента США Дональда Трампа, повідомило про заплановану зустріч секретаря РНБО Рустема Умєрова з американськими перемовниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, яка відбудеться 4 грудня у Маямі (штат Флорида).