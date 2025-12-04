Тетяна Забожко, випускова редакторка
Втрати ворога на 4 грудня: мінус 1140 окупантів та майже три десятки артсистем
Втрати ворога на 4 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 140 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 380-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,177 млн.
Втрати ворога на 4 грудня 2025 року
- особового складу – близько 1 177 370 (+1 140);
- танків – 11 396 (+3);
- бойових броньованих машин – 23 685 (+3);
- артилерійських систем – 34 809 (+29);
- реактивних систем залпового вогню – 1 556 (+1);
- засобів протиповітряної оборони – 1 253;
- літаків – 430;
- гелікоптерів – 347;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 86 476 (+245);
- крилатих ракет – 4 024;
- кораблів (катерів) – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 68 813 (+125);
- спеціальної техніки – 4 012.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 380-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
