Втрати ворога на 4 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 140 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 380-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,177 млн.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 4 грудня 2025 року

особового складу – близько 1 177 370 (+1 140);

танків – 11 396 (+3);

бойових броньованих машин – 23 685 (+3);

артилерійських систем – 34 809 (+29);

реактивних систем залпового вогню – 1 556 (+1);

засобів протиповітряної оборони – 1 253;

літаків – 430;

гелікоптерів – 347;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 86 476 (+245);

крилатих ракет – 4 024;

кораблів (катерів) – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 68 813 (+125);

спеціальної техніки – 4 012.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 380-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.