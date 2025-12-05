У п’ятницю вранці, 5 грудня, в низці регіонів України запроваджено аварійні відключення світла.

Про це поінформували в Національній енергетичній компанії Укренерго.

Аварійне відключення світла в Україні 5 грудня: що відомо

За даними Укренерго, споживання електроенергії в Україні сьогодні зросло. Станом на ранок його рівень на 1,5% перевищував показники попереднього дня.

Зараз дивляться

Тому виникла потреба запровадити аварійні відключення електроенергії у низці регіонів. Йдеться про Харківську, Сумську, Полтавську, Запорізьку, Дніпропетровську та Кіровоградську (частково) області.

У цих регіонах тимчасово не діють оприлюднені раніше графіки знеструмлень. Аварійні відключення світла будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергетичній системі.

В інших областях України діють графіки відключення світла обсягом від 0,5 до 3 черг, а також обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Причина таких обмежень – наслідки масованих ракетно-дронових атак РФ на енергосистему України.

Українців закликають обмежити користування потужними електроприладами і перенести енергоємні процеси на нічні години (після 22:00).

Знеструмлення в Україні 5 грудня через удари РФ

За даними Міністерства енергетики України, через ворожі удари по енергетичній інфраструктурі на ранок 5 грудня без світла залишаються споживачі у чотирьох областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській.

На пошкоджених енергетичних об’єктах тривають відновлювальні роботи.

Джерело : Міненергетики

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.