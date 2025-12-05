На фронті протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Шалигіне Сумської області; Тернувате, Гуляйполе, Староукраїнка, Степногірськ, Григорівка, Веселянка Запорізької області.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

У Києві лунали вибухи

Вночі близько 00:20 5 грудня у Києві лунали вибухи. Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ сповіщали про рух ударних дронів на столицю з північного сходу через Бровари.

Кияни у соцмережах повідомили, що вибухи були через активну роботу протиповітряної оборони.

Атаковано порт у Темрюку Краснодарського краю

У Краснодарському краї пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомили про атаку на Темрюкський морський торговельний порт.

У порту Темрюк діє морський термінал з перевантаження нафтопродуктів — там приймають, зберігають і відвантажують нафтопродукти. Оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив атаку дронів на порт Темрюк.

Попередньо, після атаки на порт у Темрюку загорілися резервуари з паливом.

У Маямі закінчилася зустріч делегацій щодо мирного плану

У Маямі закінчилася зустріч української та американської делегацій. 4 грудня сторони зібралися для обговорення шляхів припинення війни в Україні.

Українську делегацію на переговорах представляли секретар РНБО Рустем Умєров та керівник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Атаку на хімзавод у Ставропольському краї

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удари по одному з найбільших хімічних підприємств Росії — Невинномиському Азоту у Ставропольському краї. Атака на завод відбулася вночі 4 грудня.

Невинномиський Азот є критично важливим для військово-промислового комплексу Росії. Потужності заводу дозволяють щороку випускати понад 1 млн тонн аміаку та до 1,4 млн тонн аміачної селітри — ключових складових для вибухових речовин та снарядів.

У російській Сизрані горить НПЗ

У Сизрані Самарської області РФ вночі пролунали вибухи. Під атакою опинився місцевий нафтопереробний завод. Там вирує пожежа.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 381-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

