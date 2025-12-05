Графіки відключення світла на 6 грудня: як будуть діяти обмеження
У суботу, 6 грудня, в усіх регіонах України діятимуть заходи з обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомили в Укренерго.
Відключення світла 6 грудня: що відомо
Введення обмежень пов’язане з наслідками нещодавніх масованих ракетних і дронових ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України, пояснили в Укренерго.
Графіки погодинних відключень:
- з 00:00 до 23:59 – у межах від 0,5 до 2,5 черг.
Графіки обмеження потужності:
- з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.
Графік та обсяги відключень можуть змінюватися. В Укренерго рекомендують стежити за оновленнями на офіційних каналах обленерго.
Споживачів закликають економно користуватися електроенергією під час подачі світла згідно з графіками.
Нагадаємо, ввечері 5 грудня були запроваджені аварійні відключення світла у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та частково Кіровоградській областях.
Це пов’язано зі зростанням споживання електроенергії. Станом на ранок п’ятниці цей показник перевищував споживання у четвер на 1,5%.