У суботу, 6 грудня, в усіх регіонах України діятимуть заходи з обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили в Укренерго.

Відключення світла 6 грудня: що відомо

Введення обмежень пов’язане з наслідками нещодавніх масованих ракетних і дронових ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України, пояснили в Укренерго.

Графіки погодинних відключень:

з 00:00 до 23:59 – у межах від 0,5 до 2,5 черг.

Графіки обмеження потужності:

з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Графік та обсяги відключень можуть змінюватися. В Укренерго рекомендують стежити за оновленнями на офіційних каналах обленерго.

Споживачів закликають економно користуватися електроенергією під час подачі світла згідно з графіками.

Нагадаємо, ввечері 5 грудня були запроваджені аварійні відключення світла у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та частково Кіровоградській областях.

Це пов’язано зі зростанням споживання електроенергії. Станом на ранок п’ятниці цей показник перевищував споживання у четвер на 1,5%.

