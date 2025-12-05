На кінець минулої доби на фронті відбулося 154 бойові зіткнення. Загарбники завдали 38 авіаційних ударів, скинули 119 керованих авіабомб. Росіяни залучили до ураження 3 207 дронів-камікадзе та здійснили 3 875 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 5 грудня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 381-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

