Президент Володимир Зеленський заявив про ухвалення важливого рішення для бойових бригад щодо розподілу особового складу.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський про розподіл особового складу для бойових бригад

Президент заявив, що сьогодні відбулася важлива Ставка, під час якої було затверджено рішення щодо реорганізації процесу розподілу новобранців у бойові бригади.

– Головне, що кожна бойова бригада має гарантовано отримувати щомісячне поповнення людьми так, щоб розуміти, як влаштувати навчання в бригаді, як проводити ротації та як планувати роботу, – зазначив Зеленський.

Президент розповів, що військові на фронті неодноразово порушували це питання, і тепер рішення буде реалізоване.

Зеленський вважає, що таке впорядкування значно посилить оборону України.

Паліса про новий підхід до розподілу новобранців

Заступник глави Офісу президента полковник Павло Паліса заявив, що затверджено новий підхід до розподілу мобілізованих між військовими частинами ще до початку базової підготовки.

– Сьогодні на Ставці верховного головнокомандувача було ухвалено важливе рішення, на яке чекали практично всі бойові бригади, та яке обіцяв вирішити президент. Йдеться про новий підхід до розподілу мобілізованих між військовими частинами ще до початку базової підготовки. Справедливий, рівномірний та передбачуваний, – зауважив Паліса.

За його словами, бригади щомісяця отримуватимуть стабільну кількість мобілізованих, ручних рішень стане менше.

Це дасть командирам можливість системно планувати відновлення особового складу та організовувати навчання.

Паліса повідомив, що підготовка новобранців проходитиме з максимальним урахуванням специфіки конкретної бригади.

Наразі 37 бойових бригад мають право самостійно проводити базову підготовку, і ці спроможності будуть розширюватися.

Там, де таких можливостей поки немає, навчання відбуватиметься у навчальних центрах та навчальних батальйонах армійських корпусів під супроводом інструкторів із бригади.

Паліса наголосив, що нова система забезпечить прогнозованість для бригад, дозволить формувати навчальні цикли, злагоджувати підрозділи та працювати з особовим складом більш системно.

За словами заступника глави ОП, цей крок давно назрів і він безпосередньо впливатиме на стійкість лінії бойового зіткнення.

Разом з Генеральним штабом та командирами триває робота над деталями впровадження.

