РФ атакувала Україну 137 дронами: як відпрацювала ППО
У ніч на 5 грудня (з 19:00 4 грудня) російська армія атакувала Україну 137 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із різних напрямків.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Атака дронів на Україну: як відпрацювала ППО
Російські загарбники запустили безпілотники різних типів із Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, що на території РФ, а також з території ТОТ АР Крим, а саме з Чауди. Близько 90 із них були Шахедами.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на Півночі, Півдні, Сході та у Центрі країни.
Зафіксовано влучання 57 ударних БпЛА на 13 локаціях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 381-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.