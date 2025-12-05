У ніч на 5 грудня (з 19:00 4 грудня) російська армія атакувала Україну 137 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із різних напрямків.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Атака дронів на Україну: як відпрацювала ППО

Російські загарбники запустили безпілотники різних типів із Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, що на території РФ, а також з території ТОТ АР Крим, а саме з Чауди. Близько 90 із них були Шахедами.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на Півночі, Півдні, Сході та у Центрі країни.

Зафіксовано влучання 57 ударних БпЛА на 13 локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 381-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

