Стратегія України полягає у максимальному виснаженні російських військ, запобіганні їхньому просуванню та ударів РФ для підриву оборонного потенціалу окупантів.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський в інтерв’ю Sky News.

Сирський про стратегію України

– Стратегія полягає в тому, щоб максимально виснажити російську армію, запобігти її просуванню, утримати нашу територію, – стверджує Сирський.

Головнокомандувач розповів, що водночас ЗСУ завдають ударів по ворогу в тилу, в оперативній глибині та на території самої Росії, щоб підірвати оборонний потенціал і промислові можливості.

За словами Сирського, зараз найзапекліші бої точаться навколо Покровська Донецької області та Куп’янська Харківської області. Водночас зіткнення тривають у районі Лимана та поблизу міста Гуляйполе у Запорізькій області.

Як наголосив головнокомандувач ЗСУ, українські воїни проводять стратегічну оборонну операцію, спрямовану на стримування, запобіганню просування російських військ та їхнього прориву вглиб.

Крім цього, ЗСУ прагнуть завдавати максимальних втрат та проводити контрнаступальні дії у тих секторах, де зафіксовано вразливість ворога, зазначив Олександр Сирський.

