Втрати ворога на 5 грудня: мінус 1240 окупантів, літак та понад три десятки артсистем
Втрати ворога на 5 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
Згідно з останніми даними, Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще 1 240 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 381-шу добу повномасштабної війни перевищили 1,178 млн.
Втрати ворога на 5 грудня 2025 року
- особового складу – близько 1 178 610 (+1 240) осіб;
- танків – 11 396 (+0);
- бойових броньованих машин – 23 686 (+1);
- артилерійських систем – 34 843 (+34);
- РСЗВ – 1 558 (+2);
- засобів ППО – 1 253 (+0);
- літаків – 431 (+1);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 86 900 (+424);
- крилатих ракет – 4 024 (+0);
- кораблів / катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 68 907 (+94);
- спеціальної техніки – 4 014 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 381-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
