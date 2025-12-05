Втрати ворога на 5 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

Згідно з останніми даними, Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще 1 240 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 381-шу добу повномасштабної війни перевищили 1,178 млн.

Втрати ворога на 5 грудня 2025 року

особового складу – близько 1 178 610 (+1 240) осіб;

танків – 11 396 (+0);

бойових броньованих машин – 23 686 (+1);

артилерійських систем – 34 843 (+34);

РСЗВ – 1 558 (+2);

засобів ППО – 1 253 (+0);

літаків – 431 (+1);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 86 900 (+424);

крилатих ракет – 4 024 (+0);

кораблів / катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 68 907 (+94);

спеціальної техніки – 4 014 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 381-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

