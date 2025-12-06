Головною метою комбінованого ракетно-дронового удару РФ 6 грудня знову була енергетична інфраструктура.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Удар по Україні 6 грудня: реакція Зеленського

Президент зазначив, що у багатьох регіонах України досітривають відновлювальні роботи.

За словами Володимира Зеленського, “є, на жаль, руйнування”. У Фастові після удару дронами згоріла головна будівля вокзалу.

– Беззмістовний з військової точки зору удар, і росіяни не могли не розуміти це. Мета росіян – зробити боляче мільйонам українців, і впали вже настільки низько, що запускають ракети по мирних містах у День святого Миколая, – написав він у своєму телеграм-каналі.

Пошкоджень також зазнали підприємства та житлові будинки Київської області. Серед постраждалих регіонів: Дніпропетровщина, Чернігівщина, Запоріжжя, Одещина, Львівщина, Волинь, Миколаївщина.

Зеленський повідомив, що росія застосувала понад 650 дронів та 51 ракету, включно з аеробалістичними та балістичними. Є поранені, і всім постраждалим надається необхідна допомога.

Глава держави наголосив на потребі посилення тиску на агресора та зміцнення протиповітряної оборони.

– Санкції мають працювати, і так само наша ППО має працювати, а отже, потрібно зберігати підтримку захисників життя, – додав Зеленський.

Нагадаємо, у ніч проти 6 грудня російські війська випустили по Україні 704 повітряні цілі, серед яких 51 ракета та 653 ударні БпЛА різних типів.

