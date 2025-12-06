Чутливі процеси вимагають тиші: Буданов про переговори в Абу-Дабі
- Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що мирні переговори щодо закінчення війни мають залишатися в тіні.
- На його думку, будь-які чутливі процеси потребують тиші для досягнення успіху.
Мирні переговори, які стосуються закінчення повномасштабної війни Росії проти України, мають залишатися в тіні.
Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у кулуарах другого військового молитовного сніданку під час спілкування із журналістом, пише РБК-Україна.
Чому мирні переговори мають бути в тіні
У відповідь на прохання підтвердити інформацію про таємні переговори в Абу-Дабі Кирило Буданов заявив, що будь-які чутливі процеси вимагають тиші.
– Усі перемовини мають бути в тіні, скажімо так. Інакше вони не будуть успішними. Хочеться, не хочеться. Але ми можемо їх просто зірвати. Тож зачекайте, – відповів керівник ГУР.
6 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте мирні переговори.
За словами Зеленського, вони з Рютте обмінялися оцінками дипломатичної ситуації. Глава держави поінформував генсека НАТО про розмову українських представників з командою президента США Дональда Трампа.