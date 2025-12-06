Мирні переговори, які стосуються закінчення повномасштабної війни Росії проти України, мають залишатися в тіні.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у кулуарах другого військового молитовного сніданку під час спілкування із журналістом, пише РБК-Україна.

Чому мирні переговори мають бути в тіні

У відповідь на прохання підтвердити інформацію про таємні переговори в Абу-Дабі Кирило Буданов заявив, що будь-які чутливі процеси вимагають тиші.

– Усі перемовини мають бути в тіні, скажімо так. Інакше вони не будуть успішними. Хочеться, не хочеться. Але ми можемо їх просто зірвати. Тож зачекайте, – відповів керівник ГУР.

6 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте мирні переговори.

За словами Зеленського, вони з Рютте обмінялися оцінками дипломатичної ситуації. Глава держави поінформував генсека НАТО про розмову українських представників з командою президента США Дональда Трампа.

