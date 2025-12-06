Запорізька атомна електростанція вперше з повномасштабного вторгнення тимчасово залишилася без зовнішнього живлення.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у соцмережі Х.

Блекаут на Запорізькій АЕС 6 грудня: що відомо

За його словами, ЗАЕС перебувала у блекауті пів години під час нічної атаки Росії на Україну.

Зараз дивляться

Російські удари призвело до збоїв у роботі об’єктів генерації.

Через пошкодження енергетичних мереж станція втратила доступ до зовнішніх джерел електропостачання.

За інформацією МАГАТЕ, через близько 30 хвилин вдалося відновити підключення до лінії електропередач напругою 330 кВ.

Однак основна магістральна лінія 750 кВ залишилася непрацездатною.

МАГАТЕ наголосило, що такі інциденти підвищують загрозу ядерної та радіаційної безпеки не лише для України, а й для всього регіону.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 грудня Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України одразу по кількох ключових регіонах та спричинила масштабні перебої з електропостачанням.

За даними Міністерства енергетики, у ніч із 5 на 6 грудня окупанти застосували комбінований удар ракетами та дронами, прицільно б’ючи по об’єктах генерації, розподілу та передавання електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

Станом на ранок частина споживачів у цих регіонах залишається без світла.

Там, де дозволяє безпекова обстановка, аварійні бригади енергетиків уже проводять термінові відновлювальні роботи та перевіряють пошкоджені мережі.

Через масштабність руйнувань у всіх областях діють графіки погодинних відключень.

Окрім того, по всій країні запроваджені тимчасові обмеження для бізнесу та підприємств, аби стабілізувати баланс споживання та виробництва електроенергії.

Фото: Енергоатом

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.