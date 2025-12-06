Працівники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) провели оцінку безпечності нового конфайнменту Чорнобильської АЕС, який було пошкоджено у лютому 2025 року внаслідок удару російського безпілотника.

Експерти зазначають, що саркофаг наразі втратив основні безпекові функції.

Саркофаг ЧАЕС втратив основні безпекові функції.

Дослідник Чорнобиля та член громадської ради з управління Зоною відчуження Ярослав Ємельяненко наголошує, що, попри зовні незначні пошкодження саркофага, удар БПЛА спричинив незапроєктоване термічне навантаження на несучі конструкції та запустив корозійні процеси.

– Звіт МАГАТЕ лише офіційно закріпив те, що ми попередньо прогнозували: атака російського дрона на безпечний конфайнмент (НБК), яка пробила оболонку та викликала пожежу – фактично зробила подальшу експлуатацію об’єкта проблематичною. НБК проектувався як цивільний об’єкт, не військовий, і не міг бути розрахованим на атаки фугасними чи іншими боєприпасами, – пояснив фахівець у коментарі ВВС України.

Ємельяненко зазначає, що у 2025 році проводилися аварійні, стабілізаційні та дослідницькі роботи, спрямовані на мінімізацію негативних наслідків удару.

Однак для подальшої експлуатації конфайнмента необхідно повністю відновити всі уражені елементи та повернути споруду до проєктних параметрів.

– Якщо міжнародні інституції продовжать фінансувати відновлення, а Росія не завдаватиме повторних атак, повноцінне відновлення роботи нового безпечного конфайнменту абсолютно можливе, –підкреслює експерт.

Нагадаємо, 14 лютого росіяни атакували дроном саркофаг зруйнованого четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС.

Унаслідок атаки укриття було фактично пробито, однак радіаційний фон після удару залишався в межах норми.

Пізніше стало відомо, що новий саркофаг Чорнобильської АЕС більше не виконує своїх основних функцій через пошкодження, завдане російським дроном у лютому цього року.

