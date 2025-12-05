Сьогодні відбулась шоста зустріч спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера із секретарем РНБО Рустемом Умєровим та начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим.

Про це Умєров повідомив у Telegram.

Шоста зустріч делегацій України та США: що відомо

Секретар РНБО зазначив, що це була шоста зустріч за останні два тижні.

Умєров підтвердив, що пріоритетом України є врегулювання, яке гарантує захист незалежності та державного суверенітету України, безпеку українців і формує стабільну основу для успішного демократичного майбутнього.

У дописі зазначається, що учасники обговорили результати нещодавньої зустрічі американської сторони з РФ і кроки, які можуть привести до закінчення війни.

– Американська та українська сторони також узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та обговорили необхідні засоби стримування для забезпечення стійкого миру. Обидві сторони підкреслили, що справжній поступ у досягненні будь-яких домовленостей залежить від готовності Росії продемонструвати реальну відданість довгостроковому миру – зокрема, здійснити кроки до деескалації та припинення вбивств, – зазначив секретар РНБО.

Умєров додав, що було розглянуто Програму майбутнього розвитку, яка має забезпечити процес відбудови України після війни, спільні економічні ініціативи США та України та довгострокові проєкти відновлення.

– Американська та українська сторони наголосили, що завершення війни та реальні кроки до припинення вогню та деескалації є необхідними для запобігання новій агресії та для забезпечення реалізації комплексного плану відновлення України, спрямованого на те, щоб зробити державу сильнішою та більш процвітаючою, ніж до війни.

Умєров анонсував ще одну зустріч американської та української сторін для продовження переговорів. Вона відбудеться у суботу.

Нагадаємо, 3 грудня в Кремлі відбулися переговори між Володимиром Путіним, спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом та зятем американського президента Джаредом Кушнером. Зустріч тривала майже п’ять годин.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков за підсумками переговорів заявив, що компромісного варіанту плану щодо закінчення війни в Україні поки не знайдено.

