Втрати ворога на 6 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

Згідно з останніми даними, Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще 1 180 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 382-гу добу повномасштабної війни перевищили 1,179 млн.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 6 грудня 2025 року

  • особового складу – близько 1 179 790 (+1 180) осіб;
  • танків – 11 398 (+2);
  • бойових броньованих машин – 23 688 (+2);
  • артилерійських систем – 34 874 (+31);
  • РСЗВ – 1 560 (+2);
  • засобів ППО – 1 253;
  • літаків – 431;
  • гелікоптерів – 347;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 87 387 (+487);
  • крилатих ракет – 4 024 (+0);
  • кораблів / катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 69 037 (+130);
  • спеціальної техніки – 4 015 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 382-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Саркофаг ЧАЕС не виконує основні функції після атаки РФ у лютому – МАГАТЕ
Удар РФ по ЧАЕС

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.