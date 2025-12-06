Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 6 грудня: мінус 1180 окупантів та понад три десятки артсистем
Втрати ворога на 6 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
Згідно з останніми даними, Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще 1 180 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 382-гу добу повномасштабної війни перевищили 1,179 млн.
Втрати ворога на 6 грудня 2025 року
- особового складу – близько 1 179 790 (+1 180) осіб;
- танків – 11 398 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 688 (+2);
- артилерійських систем – 34 874 (+31);
- РСЗВ – 1 560 (+2);
- засобів ППО – 1 253;
- літаків – 431;
- гелікоптерів – 347;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 87 387 (+487);
- крилатих ракет – 4 024 (+0);
- кораблів / катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 69 037 (+130);
- спеціальної техніки – 4 015 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 382-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
