Втрати ворога на 6 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

Згідно з останніми даними, Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще 1 180 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 382-гу добу повномасштабної війни перевищили 1,179 млн.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 6 грудня 2025 року

особового складу – близько 1 179 790 (+1 180) осіб;

танків – 11 398 (+2);

бойових броньованих машин – 23 688 (+2);

артилерійських систем – 34 874 (+31);

РСЗВ – 1 560 (+2);

засобів ППО – 1 253;

літаків – 431;

гелікоптерів – 347;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 87 387 (+487);

крилатих ракет – 4 024 (+0);

кораблів / катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 69 037 (+130);

спеціальної техніки – 4 015 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 382-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.