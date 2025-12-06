Під час сьогоднішньої двогодинної розмови президент України Володимир Зеленський та радники Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер обговорювали територіальне питання і гарантії безпеки.

Розмова Зеленського з Віткоффом та Кушнером: подробиці

Як пише видання Axios, протягом останніх днів Віткофф і Кушнер збирали пропозиції від обох сторін і тиснули як на Володимира Путіна, так і на Зеленського, аби кожна зі сторін пішла на поступки, потрібні для досягнення угоди.

За інформацією джерела, знайомого зі змістом сьогоднішньої телефонної розмови, обговорення територіального питання було складним.

Як відомо, РФ у рамках мирного плану, як і раніше, вимагає від України вивести війська з Донбасу. Проте США, як розповіло друге джерело, намагаються розробити нові ідеї для вирішення цієї проблеми.

Другим головним питанням були гарантії безпеки США для України. Одне з джерел проінформувало, що сторони досягли значного прогресу і близькі до угоди. Однак поки що належить ще виконати додаткову роботу, аби обидві сторони однаково трактували проєкт гарантій безпеки.

– Основні складні питання стосуються територіальних питань і гарантій безпеки. Ми прагнемо забезпечити реалістичність, справедливість і стійкість узгоджених рішень, – сказала в інтерв’ю виданню посол України в США Ольга Стефанишина.

Тепер очікується, що секретар РНБО Рустем Умєров і начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов повернуться з Майамі в Європу 8 грудня проведуть брифінг для Зеленського в Лондоні, щоб обговорити пропозиції США.

– Нам потрібно взяти всі проєкти і провести мозковий штурм, – сказав Axios неназваний український чиновник.

Подальші переговори і зустрічі з Віткоффом і Кушнером очікуються пізніше на тижні.

– Переговори триватимуть, і особисті зустрічі мають вирішальне значення, – повідомила Стефанишина.

Нагадаємо, що 6 грудня президент Володимир Зеленський разом із Андрієм Гнатовим та Рустемом Умєров провели телефонну розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

