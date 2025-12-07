В Україні розпочалися виплати 6 500 грн для найбільш вразливих громадян
В Україні відсьогодні, 7 грудня, розпочалися перші виплати у 6 500 гривень для найбільш вразливих категорій населення в межах урядової програми «Зимова підтримка».
Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.
Виплата 6500 стартувала 7 грудня: що відомо
За її словами на допомогу, яку українці почали оформлювати з 1 грудня 2025 року вже подалися 323 443 людини.
Програму розраховано на осіб, які потребують найбільшої підтримки:
- дітей під опікою або піклуванням;
- дітей з інвалідністю, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;
- дітей ВПО, які отримують виплати на проживання;
- дітей із малозабезпечених сімей;
- людей з інвалідністю I групи серед ВПО;
- одиноких пенсіонерів з надбавкою на догляд.
Витратити кошти можна на ліки, одяг і взуття протягом шести місяців після надходження виплат.
Частина банків ще проводить виплати, а отримати допомогу можна через застосунок Дія або у відділеннях Пенсійного фонду до 17 грудня.
Ця програма є частиною урядової ініціативи Зимова підтримка, яка у 2025 році включає кілька напрямів допомоги.
Зокрема, одноразові виплати по 1 000 гривень для всіх громадян та додаткові виплати для дітей.