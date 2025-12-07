В Україні відсьогодні, 7 грудня, розпочалися перші виплати у 6 500 гривень для найбільш вразливих категорій населення в межах урядової програми «Зимова підтримка».

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Виплата 6500 стартувала 7 грудня: що відомо

За її словами на допомогу, яку українці почали оформлювати з 1 грудня 2025 року вже подалися 323 443 людини.

Програму розраховано на осіб, які потребують найбільшої підтримки:

дітей під опікою або піклуванням;

дітей з інвалідністю, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;

дітей ВПО, які отримують виплати на проживання;

дітей із малозабезпечених сімей;

людей з інвалідністю I групи серед ВПО;

одиноких пенсіонерів з надбавкою на догляд.

Витратити кошти можна на ліки, одяг і взуття протягом шести місяців після надходження виплат.

Частина банків ще проводить виплати, а отримати допомогу можна через застосунок Дія або у відділеннях Пенсійного фонду до 17 грудня.

Ця програма є частиною урядової ініціативи Зимова підтримка, яка у 2025 році включає кілька напрямів допомоги.

Зокрема, одноразові виплати по 1 000 гривень для всіх громадян та додаткові виплати для дітей.

