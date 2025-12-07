Втрати ворога на 7 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 1 080 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 383-тю добу повномасштабної війни становлять близько 1 180 870 убитими й пораненими.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 7 грудня 2025 року

личного состава – около 1 180 870 (+1 080);

танков – 11 401 (+3);

боевых бронированных машин – 23 688;

артиллерийских систем – 34 907 (+33);

РСЗО – 1 562 (+2);

средств ПВО – 1 253;

самолетов – 431;

вертолетов – 347;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 87 927 (+540);

крылатых ракет – 4 054 (+30);

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 69 135 (+98);

специальной техники – 4 015.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 383-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.