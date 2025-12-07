Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
2 хв.
Втрати ворога на 7 грудня: знищено 1 080 окупантів, три танки й 33 артсистеми
Втрати ворога на 7 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 1 080 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 383-тю добу повномасштабної війни становлять близько 1 180 870 убитими й пораненими.
Втрати ворога на 7 грудня 2025 року
- личного состава – около 1 180 870 (+1 080);
- танков – 11 401 (+3);
- боевых бронированных машин – 23 688;
- артиллерийских систем – 34 907 (+33);
- РСЗО – 1 562 (+2);
- средств ПВО – 1 253;
- самолетов – 431;
- вертолетов – 347;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 87 927 (+540);
- крылатых ракет – 4 054 (+30);
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 69 135 (+98);
- специальной техники – 4 015.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 383-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
