Втрати ворога на 7 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 1 080 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 383-тю добу повномасштабної війни становлять близько 1 180 870 убитими й пораненими.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 7 грудня 2025 року

  • личного состава – около 1 180 870 (+1 080);
  • танков – 11 401 (+3);
  • боевых бронированных машин – 23 688;
  • артиллерийских систем – 34 907 (+33);
  • РСЗО – 1 562 (+2);
  • средств ПВО – 1 253;
  • самолетов – 431;
  • вертолетов – 347;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 87 927 (+540);
  • крылатых ракет – 4 054 (+30);
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 69 135 (+98);
  • специальной техники – 4 015.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 383-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Карта бойових дій на 7 грудня 2025 – ситуація на фронті
військовий ЗСУ

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.