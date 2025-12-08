У всіх регіонах України у вівторок, 9 грудня, будуть впроваджені заходи з обмеження споживання електроенергії.

Графіки відключень світла в Україні на 9 грудня

У НЕК Укренерго повідомили, що строки та масштаби застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень – з 00:00 до 23:59, обсягом від 2 до 4 черг;

графіки обмеження потужності – з 00:00 до 23:59 для промислових споживачів.

Час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися, попередили в Укренерго.

Слідкувати за актуальною ситуацією можна на сторінках обленерго.

– Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо, – наголосили в компанії.

Нагадаємо, після масштабної нічної атаки РФ у ніч на 6 грудня значно зросли черги погодинних відключень електроенергії.

Як зазначив голова правління Укренерго Віталій Зайченко, ситуація в енергосистемі України залишається складною. Ворог пошкодив генераційні об’єкти та численні підстанції.

Через це в графіках погодинних відключень світла збільшилася кількість черг. Відновлення енергосистеми потребуватиме не днів, а тижнів.

