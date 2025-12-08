Графіки відключення світла на 9 грудня: якими будуть обсяги обмежень
У всіх регіонах України у вівторок, 9 грудня, будуть впроваджені заходи з обмеження споживання електроенергії.
Графіки відключень світла в Україні на 9 грудня
У НЕК Укренерго повідомили, що строки та масштаби застосування обмежень будуть такими:
- графіки погодинних відключень – з 00:00 до 23:59, обсягом від 2 до 4 черг;
- графіки обмеження потужності – з 00:00 до 23:59 для промислових споживачів.
Час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися, попередили в Укренерго.
Слідкувати за актуальною ситуацією можна на сторінках обленерго.
– Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо, – наголосили в компанії.
Нагадаємо, після масштабної нічної атаки РФ у ніч на 6 грудня значно зросли черги погодинних відключень електроенергії.
Як зазначив голова правління Укренерго Віталій Зайченко, ситуація в енергосистемі України залишається складною. Ворог пошкодив генераційні об’єкти та численні підстанції.
Через це в графіках погодинних відключень світла збільшилася кількість черг. Відновлення енергосистеми потребуватиме не днів, а тижнів.