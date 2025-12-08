РФ атакувала Україну 149 дронами: скільки БпЛА знищено
Під час нічної атаки Україну російські війська обстріляли ударними безпілотниками.
Нічна атака на Україну: що відомо
Нічна атака на Україну почалася ще о 18:00 7 грудня і триває досі.
За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог застосував 149 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера і дронів інших типів.
Пуски здійснювалися з районів російських Брянська, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Міллєрово, а також із тимчасово окупованого Донецька та мису Чауда, що в поки що захопленому Криму.
Близько 90 із застосованих безпілотників становили Шахеди.
Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 09:00 8 грудня збили/приглушили 131 ворожий БпЛА.
Приземлили ворожі цілі на Півночі, Півдні та Сході країни.
Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих дронів чи їхніх уламків на чотирьох локаціях.
Атака триває, оскільки в повітряному просторі залишається кілька безпілотників.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 384-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.