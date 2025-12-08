Харків – це одне з найбільших міст України, важливий науковий, освітній та промисловий центр. Його часто називають студентською столицею, адже тут працює багато університетів і навчальних закладів.

Погода в Харкові у грудні може бути досить мінливою, особливо взимку.

Яка буде погода в Харкові в грудні, читайте в нашому матеріалі.

Погода в грудні в Харкові на тиждень: з 9 по 15 грудня 2025 року

У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології надали прогноз погоди в Харкові на грудень.

9 грудня очікується хмарна погода. В окремих районах можливий невеликий сніг із дощем, місцями спостерігатиметься ожеледь та слизькі ділянки на дорогах. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від -3 до +2 °C, вдень від -1 до +4 °C.

На 10 грудня прогнозується хмарна погода з мокрим снігом і дощем. В окремих районах можливе утворення ожеледі та ожеледиці на дорогах. Вітер очікується південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме від -1 до +4 °C, а вдень від 0 до +5 °C.

11 грудня прогнозується дощ.

12 грудня очікується дощ із мокрим снігом.

З 13 по 15 грудня опадів переважно не передбачається.

Температура повітря 11 грудня становитиме вночі від +2 до +8 °C, удень від +5 до +11 °C. У наступні дні вночі очікується від -4 до +2 °C, а вдень від +1 до +7 °C.

Погода в Харкові на грудень 2025: чого очікувати від зими

Синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталя Птуха розповіла про основні фактори, що впливають на зиму в Україні:

Фази Ель-Ніньйо та Ла-Ніньї (потепління та похолодання поверхневих вод). У зимовий період 2025 – 2026 років у Тихому океані очікуються слабкі прояви Ла-Ніньї, а в Атлантиці – переважно теплі аномалії поверхні води. Північноатлантичне коливання (NAO). За прогнозами, взимку переважатиме нейтральна або позитивна фаза NAO+, що означає активне формування циклонів біля Ісландії. Така ситуація зазвичай приносить у Європу тепле й вологе повітря Атлантики, формуючи м’якшу зиму. Активність Полярного вихору (АО). Полярний вихор може змінювати інтенсивність протягом сезону. Коли він сильний (АО+), повітряні маси рухаються із заходу, і до України надходить тепле повітря. При ослабленні вихору можливі вторгнення арктичного холоду, що зазвичай тривають кілька днів.

За результатами спостережень за погодою за останні три десятиліття видно, що зими в Україні поступово втрачають свою суворість. Температури в холодний сезон зараз у середньому на півтора-два градуси вищі, ніж були раніше, і більша частина зимових днів проходить із показниками, що перевищують звичні багаторічні значення.

Хоча періоди холоду все ще трапляються, вони стають коротшими – зазвичай тривають лише кілька днів, рідко затягуючись до тижня чи довших проміжків. Найнижчі температури зазвичай опускаються до -5…-18 °C, а в окремих районах, зокрема в Карпатах і на півночі, можуть бути ще нижчими.

Також помітно скоротився і сам період стабільних морозів: днів із мінусовою температурою значно менше, а сукупність холодних температур за зиму майже удвічі менша, ніж у минулому. Попри загальну тенденцію до потепління, погода в Харкові в грудні залишається нестійкою.

Можливі різкі спади температури, мокрий сніг, дощ, ожеледь і слизькі дороги. Час від часу виникатимуть штормові явища та інші небезпечні погодні умови, що робить зимові місяці більш непередбачуваними.

