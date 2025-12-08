Одещина – це один із найвідоміших курортних регіонів України, куди влітку з’їжджаються тисячі людей за морем, сонцем і відпочинком. Але взимку погода має зовсім інший характер.

Через близькість Чорного моря погода в Одесі в грудні мінлива, а температури можуть різко змінюватися. Часто піднімається сильний вітер, виникають хвилювання на морі та шторми.

Яка буде погода в Одесі в грудні, читайте в нашому матеріалі.

Погода в Одесі на найближчі дні: з 8 по 10 грудня 2025 року

Погоду з 8 по 10 грудня період визначатимуть взаємодія антициклону над сходом України та циклону Dieter, який рухатиметься із півдня. Через це на Одещині очікується хмарність, дощі, поривчастий вітер та утворення туманів у нічні години. Температура поступово знижуватиметься:

уночі 9 грудня на півдні області 0…+3°C, а на півночі 0…-3°C, а вдень: +3…+7°C;

температура морської води +8…+10°C.



Посилення вітру може спричинити високу хвилю та підняття рівня води біля берега.

За словами синоптикині Владислави Дерев’янко, найближчі п’ять днів на Одещині збережеться штормовий характер погоди, адже північно-східний вітер посилюватиметься до 15-17 м/с. Суттєвих опадів не прогнозується, але температура продовжить знижуватися. Уночі очікується від -2 до +3°C, вдень +3…+8°C.

Якою буде погода в Одесі в грудні: кліматичні особливості

За даними Українського гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, грудень на території Одещини традиційно вважають початком метеорологічної зими, проте її прихід пов’язаний не з календарем, а зі стійким переходом середньої добової температури нижче 0°C. У цьому регіоні така зміна найчастіше відбувається у другій декаді місяця.

Сніг на півдні України з’являється нерегулярно – в окремі роки він або лежить нетривалий час, або взагалі не утворюється. Попри це, грудень нерідко приносить негоду, а саме сильний вітер, хуртовини, мокрий сніг, ожеледь і тумани під час коротких відлиг.

За багаторічними спостереженнями середня температура грудня коливається від -1 до -5°C, а в Одесі становить близько -1,5°C. Найнижчі значення, зафіксовані в області, сягали від -10 до -24°C (в Одесі мінімум -23,1°C у 1902 році). Максимальні значення в різні роки досягали +10…+20°C, а в самій Одесі найтепліший грудневий день був 27 грудня 2015 року – +16,9°C.

Опадів зазвичай випадає 30-66 мм, а рекордною для Одеси стала добова кількість 45 мм у 1961 році.

Погода в Одесі в грудні 2025 року

За даними Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, очікується, що середня температура місяця становитиме близько +2,6°C, що трохи тепліше за багаторічну норму. За місяць прогнозується приблизно 36 мм опадів.

Погода в Одесі на грудень 2025: аналіз тенденцій та кліматичних процесів

За словами синоптикині Наталі Птухи, для створення довгострокових прогнозів залучаються провідні метеорологічні центри світу. Європейські країни, а також США, Японія й Південна Корея об’єднали свої дані в межах програми Копернікус, що дозволяє враховувати вплив океанів, циркуляційні процеси в атмосфері та глобальні кліматичні аномалії.

На основі аналізу кліматичних даних та тенденцій останніх 30 років можна сказати, що зимовий період в Україні поступово стає теплішим. Середня температура зимових місяців, як правило, на 2°C вища за багаторічну норму, а більшість днів зими проходять із температурою вище середніх значень.

Морозні періоди все ще можливі, проте вони короткі і зазвичай тривають від трьох до семи днів, рідко доходячи до одного епізоду на 10-12 діб. Найнижчі температури переважно коливаються від -5 до -18°C, а в Карпатах та на півночі країни вони місцями можуть бути ще нижчими.

Тривалість самого зимового періоду з температурою нижче нуля значно скоротилася, а сума від’ємних температур за зиму майже вдвічі менша, ніж раніше.

Попри загальне потепління, погода залишається мінливою, адже можливі короткі, але відчутні похолодання, різноманітні опади та ожеледь. Крім того, не виключені штормові явища та інші небезпечні метеорологічні умови, що додають зимі непередбачуваності.

