Спецслужби Російської Федерації планують розхитати ситуацію всередині України під виглядом нібито мирних протестів.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Псевдопротести в українських містах: що відомо

Дмитро Лубінець наголосив, що за наявною інформацією, ворожі спецслужби планують організувати низку протестних акцій під умовною назвою проти війни у великих містах півдня та сходу – Одесі, Дніпрі, Харкові та Миколаєві, – а також у Києві.

– РФ прагне використати людський біль і вразливість: на матеріальній основі планують залучати переважно жінок, у тому числі матерів наших військовослужбовців — полонених та/або зниклих безвісти. Ворог розраховує, що саме це створить потрібний емоційний фон, забезпечить медійність і спровокує суспільний резонанс.

Задум РФ у тому, що ці заходи стануть інструментом внутрішньої дестабілізації, що додасть тиску на військово-політичне керівництво України. Особливо – на тлі активних консультацій України та США щодо умов припинення війни.

– Ми маємо чітко усвідомлювати: Росія й надалі намагатиметься бити по найчутливішому – довірі, єдності, родинах наших захисників та захисниць. Саме тому важливо зберігати пильність і не дозволити ворогу використати людську трагедію як інструмент інформаційної війни проти України! – підсумував Лубінець.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав чутливі питання, через які Україна не підтримує мирний план США.

