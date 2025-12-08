Втрати ворога на 8 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 810 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 384-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,181 млн.

Втрати ворога на 8 грудня 2025 року

особового складу– близько 1 181 680 (+810);

танків – 11 403 (+2);

бойових броньованих машин – 23 689 (+1);

артилерійських систем – 34 917 (+10);

реактивних систем залпового вогню – 1 562;

засобів протиповітряної оборони – 1 253;

літаків – 431;

гелікоптерів – 347;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 88 457 (+530);

крилатих ракет – 4 058 (+4);

кораблів (катерів) – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 69 182 (+47);

спеціальної техніки – 4 018 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 384-ту добу.

Джерело : Генштаб ЗСУ

