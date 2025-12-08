Тетяна Забожко, випускова редакторка
2 хв.
Втрати ворога на 8 грудня: мінус 810 окупантів та майже пів сотні одиниць автотехніки
Втрати ворога на 8 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 810 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 384-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,181 млн.
Втрати ворога на 8 грудня 2025 року
- особового складу– близько 1 181 680 (+810);
- танків – 11 403 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 689 (+1);
- артилерійських систем – 34 917 (+10);
- реактивних систем залпового вогню – 1 562;
- засобів протиповітряної оборони – 1 253;
- літаків – 431;
- гелікоптерів – 347;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 88 457 (+530);
- крилатих ракет – 4 058 (+4);
- кораблів (катерів) – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 69 182 (+47);
- спеціальної техніки – 4 018 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 384-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
