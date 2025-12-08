Втрати ворога на 8 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 810 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 384-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,181 млн.

Втрати ворога на 8 грудня 2025 року

  • особового складу– близько 1 181 680 (+810);
  • танків – 11 403 (+2);
  • бойових броньованих машин – 23 689 (+1);
  • артилерійських систем – 34 917 (+10);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 562;
  • засобів протиповітряної оборони – 1 253;
  • літаків – 431;
  • гелікоптерів – 347;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 88 457 (+530);
  • крилатих ракет – 4 058 (+4);
  • кораблів (катерів) – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 69 182 (+47);
  • спеціальної техніки – 4 018 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 384-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

