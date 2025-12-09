В Україні йде підготовка низки рішень уряду, щоб перерозподілити споживання і спрямувати електроенергію для побутових споживачів.

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що відбулась координаційна нарада за участі віцепремʼєра Олексія Кулеби, в. о. міністра енергетики Артема Некрасова, заступника керівника Офісу президента України Віктора Микити та голови Укренерго Віталія Зайченка.

Вона заслухала доповіді про стан ремонту пошкоджених обʼєктів після нещодавнього ворожого обстрілу. Були скоординовані подальші кроки для відновлення енергосистеми.

– По всій країні станом на зараз працюють три черги графіків погодинних відключень. Працюємо над скороченням їхньої тривалості, – написала Свириденко у Telegram.

Також вона наголосила, що йде підготовка низки рішень Кабміну, щоб перерозподілити споживання і спрямувати електроенергію для побутових споживачів.

Нагадаємо, після масштабної нічної атаки РФ у ніч на 6 грудня значно зросли погодинні відключення електроенергії.

Як зазначив голова правління Укренерго Віталій Зайченко, ситуація в енергосистемі України залишається складною. Ворог пошкодив генераційні об’єкти та численні підстанції.

Через це в графіках погодинних відключень світла збільшилася кількість черг. Відновлення енергосистеми потребуватиме не днів, а тижнів.

