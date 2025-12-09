На кінець минулої доби на фронті відбулося 131 бойове зіткнення. Російські окупанти завдали 44 авіаційних ударів, скинувши 111 КАБів. Крім цього, ворог залучив для ураження 3053 дронів-камікадзе та здійснили 3235 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 9 грудня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 385-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

