Сили спеціальних операцій подовжують нищити логістику окупантів на тимчасово окупованих територіях.

На Донеччині та Луганщині уражені склади БпЛА ворога

Як повідомляють Сили Спеціальних Операцій ЗС України, у ніч на 8 грудня підрозділи ССО здійснили успішне ураження ударними БпЛА по ворожим цілям на ТОТ Донецької та Луганської областей.

У Донецьку дрони ССО уразили склад БПЛА 9 ОМСБР 51А.

– На складі зберігалася значна кількість розвідувальних та ударних БПЛА тактичного рівня, а також бойові частини до них, – йдеться у повідомленні.

У Луганській області, в н.п Сімейкіне уражений склад ПММ ГВ Юг противника. У результаті ураження знищено резервуари з близько 6000 м³ палива.

– Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії, – додають ССО ЗСУ.

Нагадаємо, що українські військові не припиняють підрив спроможностей армії РФ. Так, декілька днів тому спецпризначенці підрозділу Примари Головного управління розвідки уразили ЗРК Бук-М3 на тимчасово окупованій території Запорізької області поблизу Святотроїцького.

