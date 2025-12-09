На ТОТ уражено ворожий склад БпЛА та резервуари з паливом – ССО
Сили спеціальних операцій подовжують нищити логістику окупантів на тимчасово окупованих територіях.
На Донеччині та Луганщині уражені склади БпЛА ворога
Як повідомляють Сили Спеціальних Операцій ЗС України, у ніч на 8 грудня підрозділи ССО здійснили успішне ураження ударними БпЛА по ворожим цілям на ТОТ Донецької та Луганської областей.
У Донецьку дрони ССО уразили склад БПЛА 9 ОМСБР 51А.
– На складі зберігалася значна кількість розвідувальних та ударних БПЛА тактичного рівня, а також бойові частини до них, – йдеться у повідомленні.
У Луганській області, в н.п Сімейкіне уражений склад ПММ ГВ Юг противника. У результаті ураження знищено резервуари з близько 6000 м³ палива.
– Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії, – додають ССО ЗСУ.
Нагадаємо, що українські військові не припиняють підрив спроможностей армії РФ. Так, декілька днів тому спецпризначенці підрозділу Примари Головного управління розвідки уразили ЗРК Бук-М3 на тимчасово окупованій території Запорізької області поблизу Святотроїцького.