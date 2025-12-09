Перша лінія оборони Євросоюзу – фон дер Ляєн про довгострокову безпеку України
- Урсула фон дер Ляєн заявила, що безпека України має бути гарантована в довгостроковій перспективі.
- Вона повідомила, що пропозиції щодо фінансування для України вже на столі.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що безпека України має бути гарантована на довготривалий період.
Про це очільниця ЄК написала у соцмережі X.
Україна – перша лінія оборони ЄС
За її словами, поки тривають мирні переговори щодо закінчення війни, Євросоюз залишається непохитним у своїй підтримці українського народу. Урсула фон дер Ляєн також зауважила, що пропозиції щодо фінансування вже на столі.
– Мета Євросоюзу – це сильна Україна, як на полі бою, так і за столом переговорів. Ми підтвердили президенту Володимиру Зеленському, що ЄС залишається непохитним і відданим своїм принципам. Суверенітет України треба поважати, – написала президентка Європейської комісії.
Вона наголосила, що безпека України має бути гарантована в довгостроковій перспективі як перша лінія оборони Європейського Союзу.
Раніше президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Європу не влаштує, якщо Сполучені Штати усунуться від переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни, але продовжать постачати нам зброю за програмою PURL. За словами Зеленського, важливо боротися, щоб США продовжували тиснути на Росію.
Президент України також зауважив, що у Дональда Трампа своє бачення мирної угоди, яке відрізняється від українського.