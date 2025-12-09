Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що безпека України має бути гарантована на довготривалий період.

Про це очільниця ЄК написала у соцмережі X.

Україна – перша лінія оборони ЄС

За її словами, поки тривають мирні переговори щодо закінчення війни, Євросоюз залишається непохитним у своїй підтримці українського народу. Урсула фон дер Ляєн також зауважила, що пропозиції щодо фінансування вже на столі.

– Мета Євросоюзу – це сильна Україна, як на полі бою, так і за столом переговорів. Ми підтвердили президенту Володимиру Зеленському, що ЄС залишається непохитним і відданим своїм принципам. Суверенітет України треба поважати, – написала президентка Європейської комісії.

Вона наголосила, що безпека України має бути гарантована в довгостроковій перспективі як перша лінія оборони Європейського Союзу.

Раніше президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Європу не влаштує, якщо Сполучені Штати усунуться від переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни, але продовжать постачати нам зброю за програмою PURL. За словами Зеленського, важливо боротися, щоб США продовжували тиснути на Росію.

Президент України також зауважив, що у Дональда Трампа своє бачення мирної угоди, яке відрізняється від українського.

