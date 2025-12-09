Вранці 9 грудня російські ударні дрони атакували об’єкти газової інфраструктури. Ворог завдав удару по критично важливому обладнанню, що забезпечує безперебійне газопостачання для населення.

Про це повідомили Міністерство енергетики України та Група Нафтогаз.

РФ завдала удару по газовій інфраструктурі

Внаслідок російської атаки постраждалих, на щастя, немає. Водночас є руйнування на об’єктах газової інфрастукрури.

Фахівці газової галузі та оперативні служби вже працюють на місці та роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення роботи пошкоджених об’єктів.

– На місці працюють рятувальники, оперативні служби та фахівці газової галузі, які ліквідовують наслідки атаки та готуються до відновлення роботи пошкоджених об’єктів, – заявили у Міненерго.

У Харківській філії Газмережі також повідомили, що у зв’язку з аварійною ситуацією без газу тимчасово залишилися села Гур’їв, Козачок, Івашки, Одноробівка та Перовське.

– Термінова інформація для жителів прикордонних населених пунктів Золочівської громади. Ворог атакував один із об’єктів газорозподільної системи. У зв’язку з аварійною ситуацією без газу тимчасово залишилися села Гур’їв Козачок, Івашки, Одноробівка та Перовське. Просимо наших клієнтів самостійно перекрити крани перед газовими приладами, – йдеться у повідомленні. Читайте також Атака на Чернігів: БпЛА вибухнув біля будинку, пошкоджено газопровід

