На поточному етапі війни безпілотники забезпечують орієнтовно 60% ударів по ворожих цілях. Після певного періоду паритету Збройні сили України знову виходять уперед у використанні FPV-дронів.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Сирський про роль безпілотників у війні

За його словами, перед зараз Силами оборони постали “одні з найсерйозніших викликів” за період повномасштабного вторгнення.

– Противник нарощує інтенсивність наступальних дій, і наша відповідь має бути максимально дієвою. Ключова роль у стримуванні російських окупантів сьогодні належить безпілотним системам, тому ми продовжуємо масштабувати цей напрямок, щоб зберегти життя українських військовослужбовців і завдавати противнику максимальних втрат, – заявив Сирський.

Він наголосив, що нині саме дрони формують близько 60% усіх результативних ударів по цілях противника.

За оцінкою Сирського, після фази “певного паритету” Україна знову перевершує російські війська у застосуванні FPV-дронів.

Однак, на думку головнокомандувача, подальший розвиток цього напрямку “потребує ще більшої злагодженості, швидкості рішень та системності”.

За словами головкома, російські сили активно збільшують виробництво та розширюють номенклатуру своїх БпЛА, формують нові підрозділи і вдосконалюють тактичні підходи.

За інформацією розвідки, мета росіян – вийти на щомісячні поставки до війська близько пів мільйона FPV-дронів.

– Українська відповідь має бути асиметричною та ефективною: посилення боротьби з ворожими дронами та знищення інфраструктури підрозділів безпілотних сил противника. Ми продовжуємо масштабувати підрозділи БпС ЗСУ, зокрема у бригадах територіальної оборони, а також розвиваємо підрозділи НРК у Сухопутних військах, – написав Сирський.

