Ірина Гамалій, редакторка сайту
8 хв.
Відключення світла у Києві та області 9 грудня: графіки ДТЕК
У вівторок, 9 грудня, у Києві продовжують діяти стабілізаційні відключення електроенергії.
Про це повідомляє ДТЕК.
Графіки відключення світла у Києві 9 грудня
- 1.1 черга – без світла з 06:00 до 12:00 та з 15:30 до 12:00.
- 1.2 черга – без світла з 05:00 до 08:30 та з 15:30 до 22:00.
- 2.1 черга – без світла з 00:00 до 01:00, з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:00.
- 2.2 черга – без світла з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:00.
- 3.1 черга – без світла з 00:00 до 01:30 та з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30.
- 3.2 черга – без світла з 00:00 до 01:30 та з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30.
- 4.1 черга – без світла з 00:00 до 01:30 та з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30.
- 4.2 черга – без світла з 00:00 до 01:30 та з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30.
- 5.1 черга – без світла з 01:30 до 08:30, з 12:00 до 17:00 та з 22:30 до 24:00.
- 5.2 черга – без світла з 01:30 до 08:30, з 14:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00.
- 6.1 черга – без світла з 01:30 до 05:00, з 08:00 до 08:30, з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00.
- 6.2 черга – без світла з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00.
Графіки відключення світла на Київщині 9 грудня
- У Київській області діятимуть графіки відключення світла у вівторок, 9 грудня. Про це повідомляє ДТЕК.
- 1.1 черга – без світла з 06:00 до 13:00, з 16:30 до 20:00.
- 1.2 черга – без світла з 06:00 до 13:00, з 16:30 до 20:00.
- 2.1 черга – без світла з 00:00 до 01:00, з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 20:00.
- 2.2 черга – без світла з 06:00 до 09:30 та з 16:30 до 22:00.
- 3.1 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:00, з 14:00 до 16:30 та з 20:00 до 23:30.
- 3.2 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30.
- 4.1 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 05:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30.
- 4.2 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30.
- 5.1 черга – без світла з 02:30 до 06:00, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00.
- 5.2 черга – без світла з 02:30 до 06:00, з 08:00 до 09:30, з 13:00 до 19:00 та з 23:30 до 24:00.
- 6.1 черга – без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00.
- 6.2 черга – без світла з 02:30 до 09:30, з 13:30 до 17:00 та з 23:30 до 24:00.
Раніше Укренерго інформувало, що у всіх регіонах України завтра будуть впроваджені заходи з обмеження споживання електроенергії.
Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
