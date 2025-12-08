У вівторок, 9 грудня, у Києві продовжують діяти стабілізаційні відключення електроенергії.

Про це повідомляє ДТЕК.

Графіки відключення світла у Києві 9 грудня

1.1 черга – без світла з 06:00 до 12:00 та з 15:30 до 12:00.

1.2 черга – без світла з 05:00 до 08:30 та з 15:30 до 22:00.

2.1 черга – без світла з 00:00 до 01:00, з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:00.

2.2 черга – без світла з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:00.

3.1 черга – без світла з 00:00 до 01:30 та з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30.

3.2 черга – без світла з 00:00 до 01:30 та з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30.

4.1 черга – без світла з 00:00 до 01:30 та з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30.

4.2 черга – без світла з 00:00 до 01:30 та з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30.

5.1 черга – без світла з 01:30 до 08:30, з 12:00 до 17:00 та з 22:30 до 24:00.

5.2 черга – без світла з 01:30 до 08:30, з 14:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00.

6.1 черга – без світла з 01:30 до 05:00, з 08:00 до 08:30, з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00.

6.2 черга – без світла з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00.

Графіки відключення світла на Київщині 9 грудня

У Київській області діятимуть графіки відключення світла у вівторок, 9 грудня. Про це повідомляє ДТЕК.

1.1 черга – без світла з 06:00 до 13:00, з 16:30 до 20:00.

1.2 черга – без світла з 06:00 до 13:00, з 16:30 до 20:00.

2.1 черга – без світла з 00:00 до 01:00, з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 20:00.

2.2 черга – без світла з 06:00 до 09:30 та з 16:30 до 22:00.

3.1 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:00, з 14:00 до 16:30 та з 20:00 до 23:30.

3.2 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30.

4.1 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 05:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30.

4.2 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30.

5.1 черга – без світла з 02:30 до 06:00, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00.

5.2 черга – без світла з 02:30 до 06:00, з 08:00 до 09:30, з 13:00 до 19:00 та з 23:30 до 24:00.

6.1 черга – без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00.

6.2 черга – без світла з 02:30 до 09:30, з 13:30 до 17:00 та з 23:30 до 24:00.

Раніше Укренерго інформувало, що у всіх регіонах України завтра будуть впроваджені заходи з обмеження споживання електроенергії.

Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

