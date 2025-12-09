У ніч на 9 грудня (з 18:00 08 грудня) росіяни атакували Україну 110 ударними дронами типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів. Ворог запускав дрони з напрямків: Брянська, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Міллєрова, а також окупованих Донецька та селища Гвардійське у Криму.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Нічна атака на Україну 9 грудня

Зі 110 дронів близько 70 одиниць – Шахеди.

Повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито та придушено 84 ворожі безпілотники типу Shahed, Гербера тощо на півночі, півдні та сході країни.

На жаль, зафіксовано влучання 24 ударних дронів на дев’яти локаціях.

Російська повітряна атака триває, в повітряному просторі України фіксується декілька ворожих БпЛА, наголосили у Повітряних силах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

