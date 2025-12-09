Втрати ворога на 9 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 930 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 385-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,182 млн.

Втрати ворога на 9 грудня 2025 року

особового складу – близько 1 182 610 (+930);

танків – 11 403;

бойових броньованих машин – 23 691 (+2);

артилерійських систем – 34 944 (+27);

реактивних систем залпового вогню – 1 563 (+1);

засобів протиповітряної оборони – 1 253;

літаків – 431;

гелікоптерів – 347;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 88 889 (+432);

крилатих ракет – 4 058;

кораблів (катерів) – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 69 243 (+61);

спеціальної техніки – 4 019 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 385-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

