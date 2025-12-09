Втрати ворога на 9 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 930 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 385-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,182 млн.

Втрати ворога на 9 грудня 2025 року

  • особового складу – близько 1 182 610 (+930);
  • танків – 11 403;
  • бойових броньованих машин – 23 691 (+2);
  • артилерійських систем – 34 944 (+27);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 563 (+1);
  • засобів протиповітряної оборони – 1 253;
  • літаків – 431;
  • гелікоптерів – 347;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 88 889 (+432);
  • крилатих ракет – 4 058;
  • кораблів (катерів) – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 69 243 (+61);
  • спеціальної техніки – 4 019 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 385-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

