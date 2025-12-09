Тетяна Забожко, випускова редакторка
Втрати ворога на 9 грудня: знищено 930 окупантів і шість десятків одиниць автотехніки
Втрати ворога на 9 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 930 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 385-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,182 млн.
Втрати ворога на 9 грудня 2025 року
- особового складу – близько 1 182 610 (+930);
- танків – 11 403;
- бойових броньованих машин – 23 691 (+2);
- артилерійських систем – 34 944 (+27);
- реактивних систем залпового вогню – 1 563 (+1);
- засобів протиповітряної оборони – 1 253;
- літаків – 431;
- гелікоптерів – 347;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 88 889 (+432);
- крилатих ракет – 4 058;
- кораблів (катерів) – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 69 243 (+61);
- спеціальної техніки – 4 019 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 385-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
