Україна готова розглянути можливість енергетичного перемир’я з Росією, якщо така ініціатива надійде з боку Москви.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив, відповідаючи на запитання журналістів.

Енергетичне перемир’я: Зеленський зробив заяву

Проте, за словами глави держави, російські війська продовжують завдавати ударів по українській енергосистемі, і Сили оборони відповідно реагують на ці атаки.

– Якщо росіяни будуть готові до енергетичного перемир’я, ми готові. Це дуже важливо для людей, – додав він.

Нагадаємо, російські окупанти систематично здійснюють обстріли енергетичної інфраструктури України.

Через значні пошкодження енергооб’єктів унаслідок таких ударів по всій країні щоденно запроваджуються графіки погодинних вимкнень електроенергії.

У березні Україна і Росія вже погоджували енергетичне перемир’я. Однак російська сторона порушувала ці домовленості, продовжуючи бити по енергетичних цілях у прифронтових районах.

Зокрема противник завдав удару по об’єктах нафтогазового сектору в Полтаві.

Через кілька днів після старту енергетичного перемир’я окупанти атакували Херсон, залишивши без світла десятки тисяч мешканців.

Після цього президент Володимир Зеленський наголосив на ключовій проблемі подібного формату припинення вогню – відсутності третіх сторін, які б контролювали виконання досягнутих домовленостей.

