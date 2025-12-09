Зеленський: якщо росіяни будуть готові до енергетичного перемир’я, то й ми готові
- Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до енергетичного перемир’я з Росією, якщо Москва буде теж готова до нього.
- Президент зауважив, що РФ продовжує бити по українській енергетиці.
Україна готова розглянути можливість енергетичного перемир’я з Росією, якщо така ініціатива надійде з боку Москви.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив, відповідаючи на запитання журналістів.
Енергетичне перемир’я: Зеленський зробив заяву
Проте, за словами глави держави, російські війська продовжують завдавати ударів по українській енергосистемі, і Сили оборони відповідно реагують на ці атаки.
– Якщо росіяни будуть готові до енергетичного перемир’я, ми готові. Це дуже важливо для людей, – додав він.
Нагадаємо, російські окупанти систематично здійснюють обстріли енергетичної інфраструктури України.
Через значні пошкодження енергооб’єктів унаслідок таких ударів по всій країні щоденно запроваджуються графіки погодинних вимкнень електроенергії.
У березні Україна і Росія вже погоджували енергетичне перемир’я. Однак російська сторона порушувала ці домовленості, продовжуючи бити по енергетичних цілях у прифронтових районах.
Зокрема противник завдав удару по об’єктах нафтогазового сектору в Полтаві.
Через кілька днів після старту енергетичного перемир’я окупанти атакували Херсон, залишивши без світла десятки тисяч мешканців.
Після цього президент Володимир Зеленський наголосив на ключовій проблемі подібного формату припинення вогню – відсутності третіх сторін, які б контролювали виконання досягнутих домовленостей.