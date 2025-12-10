Постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час свого виступу на засіданні Ради безпеки 9 грудня рішуче заявив, що Україна не торгує своїми територіями та суверенітетом.

Про це повідомляє Укрінформ.

Засідання Радбезу ООН 9 грудня: заява Мельника

– Україна хотіла б висловити вдячність за нещодавні мирні зусилля Сполучених Штатів, особливо за дуже інтенсивну дипломатичну діяльність останніх кількох тижнів, – заявив Мельник та наголосив, що Київ розраховує на майстерність американської дипломатії.

Андрій Мельник наголосив, що Україна цілковито готова робити конкретні кроки, що врешті-решт настав справедливий та тривалий мир.

– Наша територія і наш суверенітет не продаються. Ми не на різдвяному ярмарку. Ми не на сумнозвісному Черкізовському базарі (колись найбільший базар у Москві, де у 2006 році пролунав вибух, а ще там продавали контрабанду, – Ред.), – заявив Андрій Мельник.

Він наголосив, що бажання Росії, щоб Україна капітулювала.

– Але ось моя відповідь: дірку від бублика отримаєте, а не Україну! – сказав постпред. Цю фразу він виголосив англійською і російською мовами.

А ще постійний представник України на засіданні Ради Безпеки ООН нагадав п’єсу ірландського письменника Семюела Беккета Кінець гри: Беккет показує нам, що справжній кінець починається не з руйнування, а з тихої капітуляції перед бездіяльністю.

Андрій Мельник закликав членів Радбезу ООН діяти рішуче, щоб покласти край війні в Україні, і для цього потрібно більше, ніж красномовство.

– Потрібна мужність, щоб діяти перш ніж бездіяльність перетвориться на співучасть, перш ніж історія вирішить, що цей Радбез, імовірно, також дійшов до свого кінця, – підсумував Андрій Мельник.

Джерело : Укрінформ

