Дірку від бублика, а не Україну: постпред Мельник на Радбезі ООН відповів Росії
- Постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час виступу на засіданні Радбезу заявив, що суверенітет та територія України не продаються.
- Він також подякував Сполученим Штатам за активну дипломатію у мирних переговорах.
Постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час свого виступу на засіданні Ради безпеки 9 грудня рішуче заявив, що Україна не торгує своїми територіями та суверенітетом.
Про це повідомляє Укрінформ.
Засідання Радбезу ООН 9 грудня: заява Мельника
– Україна хотіла б висловити вдячність за нещодавні мирні зусилля Сполучених Штатів, особливо за дуже інтенсивну дипломатичну діяльність останніх кількох тижнів, – заявив Мельник та наголосив, що Київ розраховує на майстерність американської дипломатії.
Андрій Мельник наголосив, що Україна цілковито готова робити конкретні кроки, що врешті-решт настав справедливий та тривалий мир.
– Наша територія і наш суверенітет не продаються. Ми не на різдвяному ярмарку. Ми не на сумнозвісному Черкізовському базарі (колись найбільший базар у Москві, де у 2006 році пролунав вибух, а ще там продавали контрабанду, – Ред.), – заявив Андрій Мельник.
Він наголосив, що бажання Росії, щоб Україна капітулювала.
– Але ось моя відповідь: дірку від бублика отримаєте, а не Україну! – сказав постпред. Цю фразу він виголосив англійською і російською мовами.
А ще постійний представник України на засіданні Ради Безпеки ООН нагадав п’єсу ірландського письменника Семюела Беккета Кінець гри: Беккет показує нам, що справжній кінець починається не з руйнування, а з тихої капітуляції перед бездіяльністю.
Андрій Мельник закликав членів Радбезу ООН діяти рішуче, щоб покласти край війні в Україні, і для цього потрібно більше, ніж красномовство.
– Потрібна мужність, щоб діяти перш ніж бездіяльність перетвориться на співучасть, перш ніж історія вирішить, що цей Радбез, імовірно, також дійшов до свого кінця, – підсумував Андрій Мельник.