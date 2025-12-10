Вчора пізно ввечері росіяни знову дроном атакували цивільного у Херсоні. Вночі ворог безпілотниками вдарив по району на Чернігівщині.

Енергетики у Запорізькій області повернули світло для понад 5000 родин. А Кабінет міністрів ухвалив рішення, щоб у населення було більше світла.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Атака дронів на Чернігівщину

Вночі росіяни завдали удару по Корюківському району на Чернігівщині. Ворожий безпілотник влучив у цивільний об’єкт, там сталася пожежа.

До ліквідації пожежі залучалися 10 рятувальників та дві одиниці техніки ДСНС, а також вогнеборці місцевої пожежної команди.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Ситуація зі світлом на Запоріжжі

У Запорізькій області енергетики вночі заживили понад 5 тисяч родин, знеструмлених внаслідок російських атак.

Фахівці відновили лінію електропередач, яка була знеструмлена. Тепер 5200 споживачів знову зі світлом, повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Сирський про ситуацію в Покровську та Мирнограді

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Покровськ і Мирноград залишаються добре укріпленими районами, оборонні дії на цих ділянках продовжуються.

– Оборона Покровська триває вже 16 місяців. Росіяни щонайменше шість разів оголошували терміни, коли візьмуть весь Донбас під контроль. Не взяли, – сказав Сирський.

Щодо Мирнограда, то місто не перебуває в оточенні. Логістика у місті ускладнена, однак забезпечується.

Генерал розповів, що восени була ситуація, коли в Покровську тимчасово не залишалось українських військових. Проте згодом Силам оборони вдалося провести контрнаступальну операцію.

Заяви Зеленського

Президент Володимир Зеленський наголосив, що якщо росіяни будуть готові до енергетичного перемир’я, то і Україна це підтримає. Проте російські війська продовжують завдавати ударів по українській енергосистемі.

Також Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над отриманням дієвих гарантій безпеки. Головна увага приділена двосторонній угоді зі США.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже застосовує оперативно-тактичний ракетний комплекс Сапсан з балістичними ракетами.

Він також нагадав, що Сили оборони активно застосовують ракети Довгий Нептун, Паляниця та Фламінго. За словами президента, Нептуни дійсно дуже добре працюють.

Більше світла населенню

Прем’єрка України Юлія Свириденко розповіла, що Кабмін ухвалив низку рішень, щоб покращити ситуацію із відключеннями світла та дати більше електрики населенню.

Обласним військовим адміністраціям доручили переглянути фактичні списки обʼєктів критичної інфраструктури протягом двох днів. З переліків виключать споживачів, які не мають критичного значення для функціонування регіонів. А вивільнені обсяги світла спрямують населенню.

Ворожа атака на Херсон

Вчора 9 грудня близько 23:00 росіяни дроном атакували чоловіка у Дніпровському районі Херсона. 48-річний херсонець дістав вибухову травму, контузію, множинні уламкові поранення голови, тулуба, рук та ніг.

Постраждалого доправили до лікарні у середньому стані тяжкості.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 386-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.