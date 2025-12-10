Між Польщею та Україною тривають переговори щодо передання Повітряним силам України радянських винищувачів МіГ-29. Про бажання віддати МіГ-29 Україні польська сторона заявляла ще у серпні минулого року.

Про це повідомляє Генштаб Війська Польського на платформі X.

Польські винищувачі МіГ-29 для України

Так, Польща планує віддати Україні МіГ-29, бо у літаків збіг термін ресурсу експлуатації, а також немає перспектив їхньої подальшої модернізації.

Водночас остаточне рішення щодо передання Україні літаків МіГ-29 ще не ухвалили.

— Пожертвування літаків буде елементом союзницької політики підтримки України та підтримання безпеки східного флангу НАТО. Завдання літаків МІГ-29, що виводяться з експлуатації, будуть виконувати літаки F-16 та FA-50, — йдеться у повідомленні польського Генштабу.

Одночасно ведуться переговори з українською стороною щодо надання Польщі доступу до дронових та ракетних технологій. Зазначається, що Польща має намір не лише компенсували собі обладнання, а отримати та спільно розвивати нові оборонні технології.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2024 року міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що польський уряд згоден передати Україні свої радянські винищувачі МіГ-29, але лише тоді, коли отримає новітні літаки. Йдеться про F-35, які Варшава замовила у США.

Тоді президент України Володимир Зеленський наголосив, що для Києва дуже важливо отримати винищувачі від Польщі.

Раніше Факти ICTV розповідали про технічні характеристики та особливості винищувача МіГ-29.

