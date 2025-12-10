Польща розглядає надання Україні МіГ-29 в обмін на дронові та ракетні технології
- Переговори з українською стороною щодо передання літаків МіГ-29 тривають.
- Польща в обмін на літаки хоче отримати від України доступ до дронових та ракетних технологій.
Між Польщею та Україною тривають переговори щодо передання Повітряним силам України радянських винищувачів МіГ-29. Про бажання віддати МіГ-29 Україні польська сторона заявляла ще у серпні минулого року.
Про це повідомляє Генштаб Війська Польського на платформі X.
Польські винищувачі МіГ-29 для України
Так, Польща планує віддати Україні МіГ-29, бо у літаків збіг термін ресурсу експлуатації, а також немає перспектив їхньої подальшої модернізації.
Водночас остаточне рішення щодо передання Україні літаків МіГ-29 ще не ухвалили.
— Пожертвування літаків буде елементом союзницької політики підтримки України та підтримання безпеки східного флангу НАТО. Завдання літаків МІГ-29, що виводяться з експлуатації, будуть виконувати літаки F-16 та FA-50, — йдеться у повідомленні польського Генштабу.
Одночасно ведуться переговори з українською стороною щодо надання Польщі доступу до дронових та ракетних технологій. Зазначається, що Польща має намір не лише компенсували собі обладнання, а отримати та спільно розвивати нові оборонні технології.
Нагадаємо, наприкінці серпня 2024 року міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що польський уряд згоден передати Україні свої радянські винищувачі МіГ-29, але лише тоді, коли отримає новітні літаки. Йдеться про F-35, які Варшава замовила у США.
Тоді президент України Володимир Зеленський наголосив, що для Києва дуже важливо отримати винищувачі від Польщі.
Раніше Факти ICTV розповідали про технічні характеристики та особливості винищувача МіГ-29.