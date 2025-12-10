У ніч на середу, 10 грудня, війська РФ здійснили дронову атаку на Україну, застосувавши 80 ударних БпЛА.

Про це поінформували у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Атака на Україну сьогодні, 10 грудня: деталі роботи ППО

З вечора вівторка, 9 грудня, ворог запустив по території України дрони Shahed, Гербера і безпілотники інших типів із напрямків:

Зараз дивляться

Курськ (Росія);

Приморсько-Ахтарськ (Росія);

Міллєрово (Росія);

мис Чауда (тимчасово окупований Крим).

Близько 50 із цих дронів – це Шахеди.

По ворожих цілях працювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.

За попередньою інформацією, станом на ранок вдалося збити та подавити 50 ворожих БпЛА на півдні та сході України.

Водночас зафіксовано влучання 29 дронів на семи локаціях.

Повітряні сили попередили, що атака триває, оскільки в повітряному просторі фіксують ще декілька ворожих БпЛА.

Як відомо вночі окупанти завдали удару по Корюківському району Чернігівщини. Унаслідок влучання БпЛА в цивільний об’єкт спалахнула пожежа.

Під атакою ударних дронів вночі була і Одещина: зафіксовано влучання в об’єкт інфраструктури в одному з районів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 386-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.