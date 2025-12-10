Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2026 рік, в якому більшість видатків спрямовано на фінансування Сил безпеки та оборони.

Про це йдеться у картці законопроєкту про державний бюджет України на 2026 рік, оприлюдненій на сайті Верховної Ради.

Що передбачено у державному бюджеті на 2026 рік

Прогнозований ВВП на 2026 рік становить 10,31 трлн гривень. Доходи бюджету зростуть до 2,92 трлн грн (на 446,8 млрд грн більше, ніж у 2025 році), а видатки досягнуть 4,83 трлн грн (на 134,5 млрд грн більше).

Зараз дивляться

Таким чином дефіцит складе 1,9 трлн гривень, або 18,5% від ВВП.

Зазначається, що основною метою державного бюджету на 2026 рік є забезпечення оборони України, надання підтримки громадянам та створення необхідних умов для економічного зростання, навіть в умовах війни.

Витрати на оборону та безпеку України

Держава спрямовує 100% власних надходжень на потреби Сил оборони, включаючи грошове забезпечення військових, підтримку їхніх родин, посилення ППО, а також розроблення та виробництво української зброї, зокрема дронів.

Загальні витрати на армію у 2026 році заплановані на рівні 2,8 трлн грн, що становить майже 60% від усіх видатків бюджету.

Передбачено фінансування на рівні 1,3 трлн гривень для зарплат військових, а також 709 млрд гривень – на закупівлю озброєння та військової техніки.

Освіта та підвищення зарплат вчителям

Видатки на освіту зростуть до 273,9 млрд грн (на 75 млрд грн більше, ніж у 2025 році).

Ця сума передбачає поетапне підвищення заробітних плат педагогічних і науково-педагогічних працівників: на 30% з 1 січня 2026 року та на 20% з вересня 2026 року. Водночас підходи до оплати їхньої праці залишаться незмінними.

Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомляв, що відбудеться зростання заробітних плат з 1 січня – у середньому з 16,7 до 21,7 тис. грн. З 1 вересня, відповідно до прийнятих рішень, зазначена сума становитиме до 30 тис. грн.

За розрахунками Міністерства фінансів, це підвищення дозволить збільшити середню щомісячну заробітну плату вчителя до 10 тис. грн.

Крім того, до резервного фонду додатково спрямовано 19 млрд грн на фінансування підвищення зарплат педагогам, закупівлю пасажирських вагонів, компенсації бізнесу за воєнні втрати та облаштування укриттів у дитячих садках.

Уряд працює над розробленням нової системи оплати праці для освітян, впровадження якої заплановане на вересень 2026 року.

Мінімальна і середня зарплата, прожитковий мінімум і пенсії

На соціальну підтримку виділено 468,5 млрд грн (на 47,6 млрд грн більше, ніж торік). Ці витрати охоплюють пенсії, соцвиплати, пільги, субсидії, підтримку осіб з інвалідністю, а також комплексну допомогу сім’ям із дітьми, включно з програмами єЯсла та Пакунок школяра.

Передбачено підвищення соціальних стандартів:

мінімальна зарплата – з 8 тис. до 8 647 грн;

загальний прожитковий мінімум – з 2 920 до 3 209 грн;

прожитковий мінімум для працездатних осіб – з 3 028 до 3 328 грн;

прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) – з 2 361 до 2 595 грн.

Уряд прогнозує, що середня зарплата у 2026 році становитиме 30 032 грн, але очікується уповільнення темпів її зростання до 16%. Наступного року інфляція, за прогнозами, становитиме 9,9%.

Водночас державний бюджет на 2026 рік не передбачає змін у розмірі житлових субсидій.

Яким буде курс валют у 2026 році

Середній курс долара на 2026 рік закладений у бюджеті на рівні 45,7 грн/$1, а середній курс євро – 49,4 грн/€1.

Водночас ці показники є лише розрахунковими та не впливають на валютну політику Національного банку.

Охорона здоров’я, підтримка ВПО та ветеранів

На охорону здоров’я у бюджеті передбачено 258,6 млрд гривень (на 38,8 млрд грн більше, ніж у 2025 році). Пріоритетними напрямками фінансування визначено збільшення зарплат лікарям первинної та екстреної допомоги, забезпечення безкоштовних ліків, а також скринінг здоров’я для громадян віком від 40 років.

На підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) передбачено 72,6 млрд грн, зокрема для тих, хто втратив житло через війну. З цієї суми 1,4 млрд грн закладено на нову програму підтримки ВПО, які прибули з тимчасово окупованих територій.

Фінансування ветеранської політики зросте на 6,3 млрд грн, порівняно з минулим роком, і досягне 18,9 млрд грн. Кошти спрямують на підтримку ветеранів житлом та їхню реінтеграцію в цивільне життя.

У рамках політики Зроблено в Україні продовжується підтримка бізнесу та виробників, включаючи фінансування Доступних кредитів 5-7-9%, індустріальних парків, компенсацій за українську техніку та грантів.

Також виділено кошти на забезпечення житлом за програмою єОселя.

На підтримку регіонів, включаючи прифронтові території, планують спрямувати 293 млрд грн. Ці кошти забезпечать оплату праці педагогів, підтримку місцевих бюджетів, а також фінансування харчування дітей 1–11 класів, освіти, соціального захисту, охорони здоров’я та компенсацію різниці в тарифах.

У бюджеті закладено підвищення частки ПДФО для місцевих бюджетів на 4% (до 64%), а отримані кошти мають піти на покриття витрат на енергоносії та погашення тарифних боргів.

Слід зазначити, що інші видатки бюджету мають бути покритими внаслідок міжнародної допомоги. Міністр фінансів наголосив, що для цього Україні потрібно залучити від міжнародних партнерів у 2026 році додатково понад $45 млрд.

3 грудня Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік у другому читанні та в цілому, підтримавши його 257 голосами народних депутатів України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.