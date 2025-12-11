$400 млн для ЗСУ: Палата представників США схвалила оборонний бюджет
Нижня палата Конгресу США схвалила проєкт закону про асигнування на національну оборону на 2026-й фінансовий рік.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на власного кореспондента.
США виділять $400 млн на підтримку оборони України у 2026 році
Документ передбачає військовий бюджет у розмірі близько $900 млрд, з яких $400 млн пропонують спрямувати на підтримку України.
Голосування відбулося у середу ввечері за вашингтонським часом. За ухвалення проєкту проголосували 312 конгресменів, проти — 112.
Тепер законопроєкт передано до Сенату. Очікується, що верхня палата розгляне й підтримає оборонний бюджет уже наступного тижня.
Новий документ містить низку рішень, спрямованих на посилення обороноздатності та підтримку військовослужбовців США, зокрема покращення якості життя військових і членів їхніх родин.
Окремим пунктом закладено $400 млн допомоги для України.
Фінансування має бути спрямоване на Ініціативу сприяння безпеці України, яка посилює спроможності Збройних сил для захисту територіальної цілісності, підтримує реформи та відповідає політичним і військовим цілям США.
У проєкті також містяться положення щодо:
- зміцнення підтримки союзників по НАТО;
- продовження реалізації ініціативи Безпека Балтії;
- заборони міністру оборони Піту Гегсету скорочувати чисельність американських військових у Європі нижче 76 тис. осіб.
Раніше міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд під час міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі оголосила, що уряд Канади виділить $200 млн на закупівлю зброї у США для забезпечення першочергових потреб ЗСУ.
Канада вже бере участь у програмі PURL, що забезпечує закупівлю озброєння у США.
Новий внесок підвищить загальну суму канадських відрахувань до $890 млн.
Крім того, Канада додатково виділить $35 млн через Комплексний пакет допомоги, збільшивши свій загальний внесок до $180 млн.
Ці кошти підуть на покриття витрат на паливо, медичні потреби, зв’язок та інші необхідні закупівлі.