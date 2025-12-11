ЄС оголосив про запуск нового формату технічних переговорів з Україною, які не залежать від вето Угорщини.

Данська міністерка з питань ЄС Марі Б’єр та єврокомісарка Марта Кос на неформальному засіданні Ради з загальних справ (до компетенції цього органу входить також розширення) повідомили про запуск нової лінії переговорів з Україною.

Марі Б’єр висловила жаль з приводу того, що уряд Орбана так і не скасував свою блокаду, через що інші європейські країни були змушені шукати шляхи її обходу.

– Багато хто з нас розчарований тим, що ми не змогли офіційно відкрити Кластер 1, але я дуже пишаюся тим, що нам вдалося узгодити технічний процес – фронтлоудинг (frontloading), – заявила міністерка.

Представниця данського голосування зазначила, що сьогодні був підтверджений цей новий підхід.

– І наступне головування, головування Кіпру, зможе його продовжити… Це означає, що процес розширення за участю України не зупинився, – повідомила вона.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос підтвердила, що тепер Україна та ЄС перейшли на технічний процес, щодо якого немає небезпеки вето з угорського боку.

– Сьогодні країни-члени ЄС дали чіткий напрямок роботи… Є перелік реформ і ніхто не може накласти вето на проведення Україною цих реформ, – заявила вона.

Марі Б’єр зауважила, що цей шлях по суті означає обхід угорського вето, проте на певний час. Для закриття переговорних глав потрібно отримати згоду усіх членів ЄС, і це неможливо обійти.

– Процедури розширення вимагають одностайності для відкриття переговорних кластерів. Ми не змогли зняти це блокування, але ми обрали інший підхід… Навіть якщо формально блокада є, ми можемо продовжувати технічну роботу, яку необхідно виконати (в рамках переговорів). А потім, коли блокада буде знята, ми зможемо дуже швидко, відкрити переговорні кластери і закрити їх, – заявила вона.

Зі свого боку віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка підтвердив, що Україна починає рух до вступу в ЄС за новою схемою.

– Я хочу привітати нас з тим, що ми знайшли спосіб, як забезпечити, щоб процес розширення продовжувався в тому ж темпі, попри те, що формально у нас немає одностайності (для відкриття переговорних кластерів), – заявив він.

Качка зауважив, що у Львові цей технічний процес був запущений одночасно щодо першого, другого та шостого кластерів у майбутніх переговорах з ЄС.

– І ми також чуємо від кіпрського головування, що вони будуть продовжувати цей процес, і ми будемо готові до відкриття всіх 6 кластерів, як тільки з’явиться політичний імпульс для цього, – додав Качка.

Джерело : Європейська правда

