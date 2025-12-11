Поліцейські Львівщини з’ясовують обставини нічного вибуху в приватному будинку після влучання дрона.

Вибух на Львівщині: що відомо

Близько 04:00 правоохоронцям повідомили про вибух у селі Сокільники.

У результаті інциденту ніхто не постраждав, однак будівля зазнала значних пошкоджень – ушкоджено дах, фасад та кілька житлових кімнат.

На місці працюють усі необхідні екстрені та профільні служби.

Деталі події наразі встановлюються.

Нагадаємо, вночі проти 11 грудня російська армія атакувала Одеську область ударними безпілотниками.

Під ударом опинилася цивільна, енергетична та транспортна інфраструктуру регіону.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 387-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

