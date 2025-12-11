Дрони СБУ уразили нафтову РФ: зупинено видобуток нафти в Каспійському морі
- Українські безпілотники завдали точних ударів по важливому об’єкту в Каспійському морі.
- Платформа отримала кілька влучань, що призвели до зупинки ключових процесів.
- Подія торкнулася одного з найбільших енергетичних родовищ у регіоні.
Безпілотники СБУ зуміли паралізувати роботу російської нафтовидобувної платформи в акваторії Каспійського моря.
СБУ уразили нафтову платформу РФ у Каспійському морі
Далекобійні дрони Центру спецоперацій Альфа завдали ударів по платформі ім. Філановського, що належить компанії Лукойл-Нижневолжскнефть.
Це стало першим випадком ураження Україною об’єкта російської нафтової інфраструктури в Каспійському регіоні.
За даними, зафіксовано щонайменше чотири влучання, після яких зупинився видобуток нафти та газу з більш ніж 20 свердловин, які обслуговувала платформа.
Родовище ім. Філановського є одним із найпотужніших у російському секторі Каспію – його запаси оцінюються у 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу.
Видобута продукція транспортувалася на експорт через систему Каспійського трубопровідного консорціуму.
– СБУ продовжує успішні спецоперації проти російського нафтогазового сектору, постійно розширюючи їхню географію. Бавовна у Каспійському морі – це чергове нагадування рф, що всі її підприємства, які працюють на війну, є законними цілями. Де б вони не знаходились, – повідомило джерело в СБУ.
Нагадаємо, морські дрони Служби безпеки України Sea Baby уразили в Чорному морі танкер Dashan, який входить до так званого тіньового флоту Росії.