Літак прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна не зміг приземлитися в аеропорту Москви.

Літак, на борту якого перебував прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, здійснив екстрену посадку в Санкт-Петербурзі після того, як йому відмовили в дозволі на посадку в Москві, пише видання News.am, посилаючись на інформацію російського медіа Московський комсомолець.

Зазначається, що літак ACJ319 близько години кружляв над Тверською областю, чекаючи на можливість посадки, але зрештою його перенаправили до аеропорту Пулково.

Перебої з повітряним рухом були спричинені однією з найбільших атак дронів за останній час над Московською областю. За даними Міністерства оборони, війська ППО збили 32 дрони в Московській області за ніч. За словами мешканців, вибухи було чути в Зеленограді, Раменському, Одинцовому та Дубні.

До речі, раніше повідомлялося, що літак із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн під час її візиту до Болгарії зазнав ймовірного втручання в роботу GPS із боку Росії. Через це для приземлення літака використали паперові карти.

А нещодавно літак із президентом Литви Ґітанасом Науседою на борту не зміг одразу приземлитися в аеропорту Вільнюса через невідомий дрон у повітряному просторі.

