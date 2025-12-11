У п’ятницю, 12 грудня, у всіх регіонах України будуть впроваджені заходи з обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили в Укренерго.

Графіки відключень світла в Україні на 12 грудня

– Завтра, 12 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів), – йдеться у повідомленні.

В Укренерго не конкретизують, якими будуть строки та масштаби обмежень.

Зараз дивляться

– Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, – зазначається у повідомленні.

Графік відключення світла у Києві

Споживачі в Києві можуть ознайомитися з графіками погодинних відключень електроенергії на 12 грудня на офіційних ресурсах компанії ДТЕК.

Графік відключення світла у Київській області

Компанія ДТЕК оприлюднила графіки погодинних знеструмлень, які застосовуватимуться у Київській області протягом середи, 12 грудня.

Графік відключення світла у Дніпрі та Дніпропетровській області

Графіки погодинних відключень, які застосовуватимуться у Дніпропетровській області протягом середи, 12 грудня, надала компанія ДТЕК.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.