Графіки відключення світла на 12 грудня: дані Укренерго і ДТЕК
У п’ятницю, 12 грудня, у всіх регіонах України будуть впроваджені заходи з обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомили в Укренерго.
Графіки відключень світла в Україні на 12 грудня
– Завтра, 12 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів), – йдеться у повідомленні.
В Укренерго не конкретизують, якими будуть строки та масштаби обмежень.
– Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, – зазначається у повідомленні.
Графік відключення світла у Києві
Споживачі в Києві можуть ознайомитися з графіками погодинних відключень електроенергії на 12 грудня на офіційних ресурсах компанії ДТЕК.
Графік відключення світла у Київській області
Компанія ДТЕК оприлюднила графіки погодинних знеструмлень, які застосовуватимуться у Київській області протягом середи, 12 грудня.
Графік відключення світла у Дніпрі та Дніпропетровській області
Графіки погодинних відключень, які застосовуватимуться у Дніпропетровській області протягом середи, 12 грудня, надала компанія ДТЕК.