Перша декада грудня у Львові та по всій Україні була досить теплою, що підтвердило попередні прогнози. За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, середня температура повітря в грудні очікувалася на рівні +1,3°С, що на 1-2,6°С вище за норму. Проте надалі температура буде змінюватися.

Коли буде перший сніг у Львові та які сюрпризи підготувала погода, читайте в нашому матеріалі.

Прогноз погоди до кінця тижня у Львові

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, протягом тижня погода залишатиметься помірно теплою. Вітер поступово змінюватиме напрямок з південного на західний та північно-західний, його швидкість буде помірною.

11 грудня температура повітря в області коливатиметься вночі від 0 до +5°С, вдень від +5 до +10°С. У Львові вночі очікується +2…+4°С, вдень +7…+9°С.

12 грудня на Львівщині буде хмарно з проясненнями, часом можливий невеликий дощ, вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер західний, 7–12 м/с. Температура вночі складе 0…+5°С, вдень +4…+9°С.

У Львові вночі прогнозується +3…+5°С, вдень +6…+8°С. Відповідаючи на питання, коли випаде перший сніг у Львові, можна сказати, що до кінця цього тижня його не очікується, адже погода достатньо тепла.

Коли буде сніг у Львові та прийде похолодання

Український синоптик Ігор Кібальчич озвучив очікувані погодні умови на тиждень. За його даними, місцями можливі морози нижче −10 °С.

У більшості регіонів України 11 та 12 грудня пануватиме волога та похмура погода, з невеликими дощами, туманами та мрякою. Західний вітер буде помірним, швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від −1 до +6 °С, вдень +2…+7 °С, а на півдні та місцями у західних областях +8…+10 °С.

З 13 грудня очікується надходження холодного та сухого повітря з районів Фінляндії та Кольського півострова. Поступове зниження температури розпочнеться з півночі та сходу, найбільше воно торкнеться Лівобережжя.

Вночі температура опуститься до −2…−8 °С, вдень від −4 до +1 °С. Похолодання супроводжуватиметься поривчастим північним та північно-західним вітром, який місцями сягатиме 15–20 м/с.

Найнижчі температури прогнозуються 16 грудня, коли у східних регіонах та Дніпропетровській області мінімальна температура може досягти −9…−12 °С. На Правобережжі та півдні температура переважно залишатиметься вище 0 °С, лише вночі можливі слабкі морози.

16 грудня західні та південно-західні вітри принесуть підвищення температури по всій країні. Вночі очікується близько 0 °С, вдень +1…+7 °С.

Протягом тижня погода буде мінливою, з чергуванням циклонів і антициклонів, коливаннями атмосферного тиску та температури. Стійкого снігового покриву не передбачається, за винятком високогірних районів Карпат.

