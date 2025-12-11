Литва може заблокувати зв’язок для боротьби з метеозондами з Білорусі – ЗМІ
Найближчим часом уряд Литви розгляне рішення щодо блокування зв’язку та виявлення SIM-карт, щоб зупинити запуск контрабандних метеозондів із Білорусі.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович.
Литва може заблокувати зв’язок через метеозонди з Білорусі
За словами міністра, надзвичайний стан, який оголошено по всій країні, дозволяє пришвидшити ухвалення рішень та залучити більше ресурсів для протидії контрабанді.
— Учора я видав перший наказ як керівник операції. На його основі оператори зв’язку, Міністерство транспорту та зв’язку і МВС мають терміново подати пропозиції щодо можливого блокування зв’язку, блокування та виявлення SIM-карт. Це дозволить ефективніше знаходити контрабандні вантажі, що прибувають з Білорусі, — пояснив Кондратович.
Міністр запевнив, що заплановані заходи не вплинуть на громадян Литви.
— Станом на сьогодні ризику для місцевих жителів немає. Ідеться радше про зміну певних правил. Оператори по-різному ставляться до розподілу SIM-карт: одні жорсткіші, інші більш ліберальні. Уніфікація цих правил можлива в майбутньому, — зазначив він.
Кондратович також додав, що у країні є випадки, коли люди масово скуповують SIM-картки, що створює додаткові ризики.
Міністр наголосив, що проблема з розповсюдженням SIM-карт виходить далеко за межі питання контрабандних метеозондів.
— Ми вже неодноразово виявляли так звані сімбокси — обладнання, яке використовують для створення бот-мереж. Під час останньої операції було знайдено понад 20 тис. SIM-карт, що залучені до таких ботоферм. Тому нам потрібно системно оновити правила, знайти рішення, які не нашкодять людям, але забезпечать безпеку, — заявив міністр.
Він наголосив, що бізнес не повинен страждати від нових обмежень, однак громадська безпека є пріоритетом.
Один із таких випадків, що викликає занепокоєння уряду, стався 9 грудня.
Тоді Литва оголосила надзвичайний стан після чергової появи повітряних метеозондів, якими зазвичай переправляють контрабанду з Білорусі.
Уряд запросив парламент надати військовим та поліції додаткові повноваження для боротьби з цією загрозою.
Через такі повітряні кулі вже неодноразово припиняв роботу й аеропорт Вільнюса.