На Гуляйпільському напрямку ворог намагався проникнути в тил українських оборонців, переодягнувшись у цивільне.

На Гуляйпільському напрямку росіяни намагались проникнути у тил ЗСУ

Як повідомляє Держприкордонслужба України, учора, 10 грудня, до позицій українських прикордонників наблизилася група чоловіків у цивільному одязі. Вони певний час спостерігали за нашими силами та, скориставшись негодою, спробували обійти позиції й зайти у тил.

Однак маскування не допомогло: під час пересування у них спрацювала радіостанція, яка ідентифікувала осіб, як військовослужбовців окупаційних військ.

Зараз дивляться

У результаті диверсійна група у складі двох чоловіків була ліквідована. Під цивільним одягом у них була форма Збройних Сил РФ.

До речі, російські диверсійно-розвідувальні групи постійно намагаються проникнути на позиції українських військових, Так, наприклад, на початку грудня ворожа диверсійно-розвідувальна група проникла на околиці Добропілля, що на Запоріжжі, скориставшись погодними умовами.

Проте була знищена, населений пункт перебуває під контролем Збройних сил України, наголосили у Генштабі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.