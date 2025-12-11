Під виглядом цивільних: на Гуляйпільському напрямку росіяни намагались зайти у тил ЗСУ
- 10 грудня до позицій українських прикордонників наблизилася група чоловіків у цивільному одязі.
- Окупантів видала радіостанція, яка спрацювала під час їх диверсійної діяльності.
На Гуляйпільському напрямку ворог намагався проникнути в тил українських оборонців, переодягнувшись у цивільне.
Як повідомляє Держприкордонслужба України, учора, 10 грудня, до позицій українських прикордонників наблизилася група чоловіків у цивільному одязі. Вони певний час спостерігали за нашими силами та, скориставшись негодою, спробували обійти позиції й зайти у тил.
Однак маскування не допомогло: під час пересування у них спрацювала радіостанція, яка ідентифікувала осіб, як військовослужбовців окупаційних військ.
У результаті диверсійна група у складі двох чоловіків була ліквідована. Під цивільним одягом у них була форма Збройних Сил РФ.
До речі, російські диверсійно-розвідувальні групи постійно намагаються проникнути на позиції українських військових, Так, наприклад, на початку грудня ворожа диверсійно-розвідувальна група проникла на околиці Добропілля, що на Запоріжжі, скориставшись погодними умовами.
Проте була знищена, населений пункт перебуває під контролем Збройних сил України, наголосили у Генштабі.